Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διεμήνυσε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τον θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Αλί Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε ο στρατηγός Χαταμί σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε το Tasnim, μετά τον θάνατο του επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άλλων ανθρώπων σε αεροπορικό πλήγμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

بسم الله الرحمن الرحیم



ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα --και είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών-- εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε απόψε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε εξάλλου μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε επιδρομή αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών που έπληξαν το σπίτι της κόρης του.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σχολίασε πως «η επιμονή του λαού και η κατάκτηση της τελικής νίκης θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο πικρή για τους σιωνιστές εγκληματίες».

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP