Ένα μήνυμα προς τους κατοίκους του Ιράν, με αφορμή και το Νορβούζ, την εορτή του νέου έτους, έστειλε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε σύσκεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας:

«Τις τελευταίες 24 ώρες, εξοντώσαμε δύο από τους ηγέτες των τρομοκρατών, τους κορυφαίους ηγέτες αυτής της τυραννίας», είπε αναφερόμενος στους θανάτους του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, και του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, της δύναμης Μπασίτζ.





«Τα αεροσκάφη μας χτυπούν τους τρομοκράτες στο έδαφος, στα σταυροδρόμια, στις πλατείες των πόλεων», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και είπε ακόμη ότι «σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στον γενναίο λαό του Ιράν να γιορτάσει τη γιορτή της φωτιάς.

Γιορτάστε λοιπόν, και καλό Νορβούζ. Σας παρακολουθούμε από ψηλά».

Το Νορβούζ είναι αυτή την Παρασκευή, 20 Μαρτίου.

Netanyahu:



In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny.



Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares.



— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026







Πηγή: Πρώτο Θέμα