Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι θα κυνηγήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα τον εντοπίσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Συνεχίζουμε τις επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο

«Τις τελευταίες 24 ώρες, συνεχίσαμε τις επιθέσεις σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων, εκτοξευτών και δομών που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση» τόνισε μεταξύ άλλων ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτηση.

 