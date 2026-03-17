Η Άγκυρα κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αποφύγουν την αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Κύπρου για να μην προκαλέσουν, όπως υποστηρίζει, μεγαλύτερη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος συνασπισμού Ομέρ Τσελίκ επανέλαβε πως αποτελεί λάθος για την Ελλάδα «να στρατιωτικοποιεί τα νησιά τα οποία έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», ενώ δήλωσε ότι η συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ δημιουργεί αστάθεια στην Αν. Μεσόγειο.

«Τώρα ενώ υπάρχει αυτή η ανακατωσούρα στην Αν. Μεσόγειο, διάφορες χώρες της Ε.Ε. δηλώνουν πως θα στείλουν πλοία στην περιοχή ή θα αυξήσουν την παρουσία τους. Αυτό είναι λάθος. Τρέχουν πίσω από τους κακομαθημένους Ελληνοκύπριους και πίσω από τις σιωνιστικές τους συμμαχίες. Πρέπει να σταθούν μακριά από βήματα και παρουσίες που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια στη Μεσόγειο».



Πηγή: kathimerini.gr