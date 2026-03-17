Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε αποστολή συνοδείας δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, μόλις η κατάσταση «ηρεμήσει».

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου άμυνας και εθνικής ασφάλειας για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, πριν από τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση και υπογράμμισε πως «η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ στο παρόν πλαίσιο».

Απευθυνόμενος στους υπουργούς του κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σημείωσε ότι «όταν η κατάσταση γίνει πιο ήρεμη και ο πυρήνας των βομβαρδισμών θα έχει σταματήσει, θα είμαστε έτοιμοι, μαζί με άλλες χώρες, να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας».



Πηγή: Πρώτο Θέμα