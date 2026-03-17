Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε αποστολή συνοδείας δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, μόλις η κατάσταση «ηρεμήσει».

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου άμυνας και εθνικής ασφάλειας για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, πριν από τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση και υπογράμμισε πως «η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ στο παρόν πλαίσιο».

Απευθυνόμενος στους υπουργούς του κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σημείωσε ότι «όταν η κατάσταση γίνει πιο ήρεμη και ο πυρήνας των βομβαρδισμών θα έχει σταματήσει, θα είμαστε έτοιμοι, μαζί με άλλες χώρες, να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα σύστημα συνοδείας».





Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Mais nous sommes prêts dans le détroit d’Ormuz, avec nos partenaires, à garantir la liberté de navigation lorsque les conditions le permettront. pic.twitter.com/BF8G05dFc7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 17, 2026





Πηγή: Πρώτο Θέμα