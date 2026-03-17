Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στις δηλώσεις του Τζο Κεντ, ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα από τη θέση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να στηρίξει τον πόλεμο.

Πριν από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τον Κεντ ότι διατύπωσε «πολλούς ψευδείς ισχυρισμούς» στην επιστολή παραίτησής του.

Αναφερόμενη ειδικά στη θέση του Κεντ ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας», η Λέβιτ υποστήριξε ότι ο Τραμπ διέθετε «ισχυρά και πειστικά στοιχεία» πως το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.





After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Όπως ανέφερε, τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από πολλαπλές πηγές και παραμέτρους, τονίζοντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα λάμβανε ποτέ την απόφαση να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον ξένου αντιπάλου χωρίς επαρκή βάση». Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Ιράν είχε δοθεί «κάθε δυνατή ευκαιρία» να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια κοινή επίθεση με το Ισραήλ θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο για τις ζωές των Αμερικανών από ένα πρώτο χτύπημα του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος και θα αντιμετώπιζε αυτή την άμεση απειλή για τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ», κατέληξε.



