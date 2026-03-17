Τις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην τουρκική οικονομία αξιολόγησε ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει και το μέγεθος των επιπτώσεων.

Σύμφωνα με το NTV, ο Σιμσέκ δήλωσε ότι εάν ο πόλεμος διαρκέσει έναν έως δύο μήνες, οι συνέπειες μπορούν να παραμείνουν υπό έλεγχο. Αντίθετα, σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης, ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών όσο και στον πληθωρισμό.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι, αν και η επίδραση δεν πρέπει να υποτιμάται, η Τουρκία διαχειρίζεται την κατάσταση, σημειώνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί μηχανισμός αντιστάθμισης της αύξησης των τιμών πετρελαίου μέσω προσαρμογών στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το μέτρο αυτό έχει περιορισμένη διάρκεια σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί.

Όπως ανέφερε ο κ. Σιμσέκ, μια προσωρινή αύξηση στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να διαταράξει την πορεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, αν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι, παρά τους κραδασμούς, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υποχωρεί μέσα στο έτος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο, όπως σημείωσε, αποτελεί τον βασικό τομέα ανησυχίας, αν και εκτίμησε ότι οι προκλήσεις παραμένουν διαχειρίσιμες υπό τις παρούσες συνθήκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ