Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ δίνει στους Ιρανούς «την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

«Σήμερα το πρωί, εξοντώσαμε τον Αλί Λαριτζανί, τον αρχηγό μιας συμμορίας κακοποιών που στην πραγματικότητα κυβερνούν το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του.





Netanyahu:



We are undermining the regime in the hope of giving the people an opportunity to remove it.



It will not happen all at once, and it will not be easy. But if we persist, we will give them an opportunity to take their fate into their own hands.



We are helping our… pic.twitter.com/ZyReZR20ss — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

«Κλονίζουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να απαλλαγεί από αυτό», τόνισε, προσθέτοντας πως «και αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, ανακοίνωσε νωρίτερα την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ