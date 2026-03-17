Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν ενσωματώσει πιο ευέλικτες στρατηγικές στα επιχειρησιακά τους σχέδια έναντι του Ιράν, καθώς, σύμφωνα με αποκαλύψεις του NBC News, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προβλέψει «δομημένες διαδρομές εξόδου» από μια ενδεχόμενη σύγκρουση. Οι επιλογές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε χρονική στιγμή της επιλογής του, ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο και τους πολιτικούς στόχους της Ουάσιγκτον.

Ευέλικτα επιχειρησιακά σχέδια με σενάρια εξόδου

Κατά ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα, σύμφωνα με έξι πηγές που εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, τα επικαιροποιημένα αυτά πλάνα δεν περιορίζονται πλέον στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνουν λεπτομερή σενάρια τόσο για την αποκλιμάκωση όσο και για πιθανή περαιτέρω ένταση της σύγκρουσης. Οι επιλογές αυτές παρέχουν στον Λευκό Οίκο ένα ευρύ φάσμα κινήσεων, από άμεση αποχώρηση έως κλιμάκωση της πίεσης προς την Τεχεράνη.

Ρευστό το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης

Παρά την ύπαρξη αυτών των σεναρίων, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής ενεργοποιήσει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική εξόδου. Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια αρχική εκτίμηση διάρκειας τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την επίτευξη των βασικών στρατιωτικών στόχων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η λήξη της επιχείρησης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εκτίμηση του προέδρου για το κατά πόσο έχει εξαλειφθεί η απειλή από το Ιράν, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Πηγές εντός της κυβέρνησης επισημαίνουν ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει εξαιρετικά ρευστό, καθώς οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και η στάση της Τεχεράνης μεταβάλλονται συνεχώς. «Η διάρκεια του πολέμου μπορεί να αλλάζει καθημερινά», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.





White House Press Secretary Karoline Leavitt,

The President and the US military's initial timeline was about four to six weeks to achieve the full objectives of Operation Epic Fury,

again, to destroy their missiles and their ability to make them, destroy their navy, permanently

Οικονομικές πιέσεις και αβεβαιότητα για την Τεχεράνη

Η σημασία των στρατηγικών εξόδου ενισχύεται περαιτέρω από τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου να προκαλεί ανησυχία στην αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, αυξάνονται οι αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να αποδεχτεί οικειοθελώς τους όρους που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντιφατικά μηνύματα από την Ουάσιγκτον

Σε επίπεδο δηλώσεων, τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον εμφανίζονται αντιφατικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα», ενώ ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε ότι «η σύγκρουση βρίσκεται ακόμη στην αρχή». Σε ερώτηση για το πότε θα θεωρήσει ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Όταν το νιώσω στα κόκαλά μου», προσθέτοντας αργότερα ότι, αν και το Ιράν εμφανίζεται έτοιμο για τερματισμό, οι όροι δεν είναι ακόμη ικανοποιητικοί.





Trump on when war with Iran will end:



"When I feel it. When I feel it in my bones"

Αβέβαιο το τελικό αποτέλεσμα

Εν κατακλείδι, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, το τοπίο παραμένει αβέβαιο, με τη στρατιωτική στρατηγική να διαμορφώνεται καθημερινά και την τελική έκβαση να εξαρτάται τόσο από τις επιχειρησιακές εξελίξεις όσο και από τις πολιτικές αποφάσεις στην Ουάσιγκτον.



Διαβάστε επίσης: Το σημείωμα του Λαριτζανί που δημοσιεύθηκε μετά την είδηση για τον θάνατό του



