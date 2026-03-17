Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, και ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij (Μπασίτζ), Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμάνι, σκοτώθηκαν σε επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων στην Τεχεράνη τη νύχτα της Τρίτης.

«Ο Λαριτζανί και ο διοικητής των Μπασίτζ εξοντώθηκαν εν μία νυκτί και προστίθενται με τον επικεφαλής του προγράμματος εξόντωσης, τον Χαμενεΐ, και όλα τα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού, στα βάθη της κόλασης», είπε ο Κατζ, σύμφωνα με το γραφείο του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από την πλευρά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στην διάκρεια της νύχτας στο Ιράν, στόχος της οποίος ήταν ο Αλί Λαριτζανί, ωστόσο, δεν ήταν ήταν γνωστό εάν είχε επιζήσει.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πάντως επιβεβαιώσει τον θάνατο του αρχηγού της δύναμης Basij και άλλων αξιωματούχων της πολιτοφυλακής.