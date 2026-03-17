Την ώρα που το Ισραήλ δεν διευκρινίζει εάν είναι νεκρός ή τραυματίας ο ισχυρός άνδρας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, επιβεβαιώνεται από τον IDF ότι σκοτώθηκε ο επικεφαλής της εθελοντικής δύναμης Basij των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, μιας βασικής δύναμης που χρησιμοποιείται για την καταστολή των διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον Γολαμρεζά Σουλεϊμανί, τη Δευτέρα, αλλά το Ιράν δεν αναγνώρισε αμέσως τον θάνατο του ηγέτη της πολιτοφυλακής, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

«Οι δυνάμεις της Basij αποτελούν μέρος του ένοπλου μηχανισμού του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. «Κατά τη διάρκεια των εσωτερικών διαμαρτυριών στο Ιράν, ιδιαίτερα τις πρόσφατες περιόδους καθώς οι διαδηλώσεις εντάθηκαν, οι δυνάμεις της Basij υπό την διοίκηση του Σουλεϊμανί ηγήθηκαν των κύριων επιχειρήσεων καταστολής, χρησιμοποιώντας σοβαρή βία, εκτεταμένες συλλήψεις και χρήση βίας εναντίον αμάχων διαδηλωτών».

Πηγή: ΕΡΤ