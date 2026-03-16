Σκληρή κριτική προς συμμάχους και εταίρους για την έλλειψη στήριξης στον πόλεμο άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας χώρες που –όπως είπε– επί δεκαετίες επωφελήθηκαν από την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών και τους χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στα εδάφη τους αλλά τώρα αποφεύγουν να εμπλακούν.

«Βοηθήσαμε για δεκαετίες. Τώρα είναι η σειρά τους να βοηθήσουν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, καλώντας τις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ να συμβάλουν ενεργά στην προστασία τους.

Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εξαφανίσει την αεροπορία, το ναυτικό, τη βιομηχανική βάση, τα αντιαεροπορικά συστήματα και την ηγεσία του Ιράν, ενώ αναφέρθηκε και στα πλήγματα στο νησί Χαργκ.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, τονίζοντας πως «μια λάθος λέξη μπορεί να τα καταστρέψει όλα».

Είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με πολλούς ηγέτες και τους είπε ότι είναι ευκαιρία να εμπλακούν γιατί το Ιράν έχει γίνει χάρτινη τίγρης.

Στις συνομιλίες που έχει με πολλούς ηγέτες συνεχώς από το πρωί της Δευτέρας, ορισμένα κράτη φέρεται ότι του έχουν υποσχεθεί να βοηθήσουν και ήδη προετοιμάζονται.

Κάποιες άλλες χώρες δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμες, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτίμησε ότι η Γαλλία θα βοηθήσει, καθώς είχε μια συνομιλία με τον Εμανουέλ Μακρόν. Δεν εμφανίστηκε όμως ικανοποιημένος, όπως είπε, από τη στάση της Βρετανίας.

Προσέθεσε δε δεν είναι βέβαιος ότι οι χώρες που θα πάρουν μέρος στις επιχειρήσεις επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η εμπλοκή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα ανακοινώσει τη λίστα του πιθανού συνασπισμού για τα Στενά τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αντλούν μόλις περίπου το 1% του πετρελαίου τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε αντίθεση με ασιατικές οικονομίες –όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα– που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό και ουσιαστικά τα περιμένουν όλα έτοιμα.

Πηγή: ΕΡΤ