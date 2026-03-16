Το BBC ζητά από ομοσπονδιακό δικαστή των ΗΠΑ να απορρίψει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας το δίκτυο ότι σε ντοκιμαντέρ αλλοίωσε δηλώσεις του σχετικά με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2020 με την επίθεση στο Καπιτώλιο

Σύμφωνα με το Politico, o Τραμπ υποστηρίζει ότι το BBC παρουσίασε τοποθετήσεις του από τις 6 Ιανουαρίου 2021 με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση πως κάλεσε ρητά τους υποστηρικτές του να εξαπολύσουν βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο.

Σε αίτηση που κατατέθηκε τη Δευτέρα στον ομοσπονδιακό δικαστή Roy Altman στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, οι δικηγόροι του BBC υποστηρίζουν ότι το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία επί της υπόθεσης. Όπως αναφέρουν, ο βρετανικός οργανισμός δεν διένειμε το ντοκιμαντέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι θυγατρικές που εμπλέκονται δεν δραστηριοποιούνται στη Φλόριντα.

Οι δικηγόροι του BBC σημειώνουν επίσης ότι, όταν κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ τον Οκτώβριο του 2024, η δημοσιότητα γύρω από τις ενέργειες του Τραμπ την ημέρα των επεισοδίων στο Καπιτώλιο ήταν ήδη τόσο μεγάλη ώστε το συγκεκριμένο απόσπασμα της ταινίας δεν θα μπορούσε να έχει ουσιαστική επίδραση στη φήμη του.

«Όταν προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ, ο ενάγων είχε ήδη κατηγορηθεί από μεγάλο σώμα ενόρκων για τέσσερα αδικήματα που σχετίζονται με τις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020», έγραψε ο δικηγόρος του BBC Charles Tobin. Πρόσθεσε ότι λίγο μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ ο Τραμπ επανεξελέγη πρόεδρος και επικράτησε με μεγάλη διαφορά στη Φλόριντα, γεγονός που, σύμφωνα με το BBC, καθιστά δύσκολο να υποστηριχθεί ότι η ταινία έβλαψε τη φήμη του.

Το BBC αναγνώρισε ότι πέρυσι προχώρησε σε δημόσια απολογία, παραδεχόμενο ότι το μοντάζ «δημιούργησε άθελά του την εντύπωση ότι παρουσιαζόταν ένα ενιαίο συνεχόμενο απόσπασμα της ομιλίας», ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για διαφορετικά σημεία της ομιλίας. Αυτό, όπως ανέφερε, μπορούσε να δώσει την λανθασμένη εντύπωση ότι ο Τραμπ έκανε άμεση έκκληση για βία.

Ωστόσο, ο οργανισμός επιμένει ότι το συγκεκριμένο λάθος δεν συνιστά επαρκή βάση για αγωγή δυσφήμισης.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε ότι το ντοκιμαντέρ «δεν προβλήθηκε ποτέ στη Φλόριντα ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες» και δεν ήταν διαθέσιμο μέσω πλατφορμών όπως το iPlayer, ούτε μέσω streaming υπηρεσιών όπως το BritBox και το BBC Select.

Από την πλευρά της, η νομική ομάδα του Τραμπ απέρριψε τα επιχειρήματα του BBC.

«Το BBC είναι υπεύθυνο για εσκεμμένη και κακόβουλη δυσφήμιση του προέδρου Τραμπ, μέσω παραποίησης και χειραγώγησης της ομιλίας του», δήλωσε εκπρόσωπος των δικηγόρων του. «Καμία νομική τακτική δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός».

Η αγωγή του Τραμπ ζητεί αποζημιώσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων, αν και τα έγγραφα της κατάθεσης αναφέρουν ποσό περίπου 5 δισ. δολαρίων.

Τον περασμένο μήνα, ο δικαστής Altman, ο οποίος είχε διοριστεί στο αξίωμα από τον Τραμπ, απέρριψε αίτημα του BBC να «παγώσει» η διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων μέχρι να αποφασιστεί αν θα απορριφθεί η αγωγή.

Το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο Ballard Spahr, που εκπροσωπεί το BBC στην υπόθεση, εκπροσωπεί επίσης πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το POLITICO.



