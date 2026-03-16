Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, αργά το βράδυ της Δευτέρας ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, ενώ παρατηρήθηκε καπνός κοντά στην ισχυρά οχυρωμένη «Πράσινη Ζώνη» της πόλης.

Στη ζώνη αυτή στεγάζονται η αμερικανική πρεσβεία και άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς και διεθνείς οργανισμοί και κυβερνητικά γραφεία. Εκεί κατοικούν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας πύραυλοι Katyusha εκτοξεύθηκαν προς την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Πηγή: ERT