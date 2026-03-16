Το 87,15% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε το νέο Σύνταγμα, όπως ανακοίνωσε η κεντρική εκλογική επιτροπή.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στο δημοψήφισμα έφθασε το 73,12%, ανέφερε η επιτροπή.

Το νέο Σύνταγμα φέρεται να καθιστά πιο αποδοτικό το Κοινοβούλιο της χώρας και επαναθεσπίζει το αξίωμα του αντιπροέδρου, που καταργήθηκε το 1996. Δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να διορίζει τον αντιπρόεδρο, καθώς και άλλους αξιωματούχους σε καίριες θέσεις.

Η ταχεία διαδικασία υιοθέτησης του Συντάγματος οδήγησε μερικούς αναλυτές στο Καζακστάν να υποθέσουν ότι ο πρόεδρος Κάσιμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ μπορεί να να επιδιώκει να χρίσει έναν διάδοχό του ως αντιπρόεδρο και να αποχωρήσει νωρίτερα από τον θώκο, ή να παραμείνει με ένα νέο Σύνταγμα που θα επαναπροσδιορίζει τα όρια της θητείας του.

Αφού ψήφισε στην πρωτεύουσα Αστάνα, ο Τοκάγεφ, απαντώντας σε ερώτηση αν το Σύνταγμα θα διευκολύνει μια επικείμενη μεταβίβαση της εξουσίας, είπε πως οι επόμενες προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2029 όταν λήξει η θητεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters