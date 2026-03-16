Σάλο και χιουμοριστικά σχόλια προκάλεσε ανάρτηση του σατιρικού λογαριασμού “The Mossad: Satirical and Awesome” στην πλατφόρμα X, σχετικά με εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και δείχνουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, με έξι δάχτυλα.

Στην ανάρτηση, ο λογαριασμός ανήρτησε παλιά φωτογραφία του Νετανιάχου στρατιώτη, και σχολίασε με σατιρικό τόνο ότι οι εικόνες «δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», προσθέτοντας σκωπτικά ότι ο Νετανιάχου «είχε πάντα έξι δάχτυλα».

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι είναι παραποιημένα ή δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς εμφανίζουν ασυνήθιστες λεπτομέρειες στα χέρια του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου απάντησε με χιούμορ στην πλατφόρμα X, σχολιάζοντας: «Εδώ σήκωσες ένα δάχτυλο»,







H αρχικη φώτο







