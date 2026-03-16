Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν «περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

«Αυτές τις τελευταίες ημέρες, ισραηλινοί στρατιώτες της 91ης μεραρχίας άρχισαν περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον σημαντικών προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με στόχο να ενισχύσουν την προκεχωρημένη ζώνη άμυνας» στο λιβανικό έδαφος, κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στο βόρειο Ισραήλ και το νότιο Λίβανο, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων αμυντικών προσπαθειών με στόχο να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί μια προκεχωρημένη αμυντική διάταξη, που περιλαμβάνει τη διάλυση της τρομοκρατικής υποδομής και την εξάλειψη τρομοκρατών που επιχειρούν στη ζώνη, ώστε να (...) δημιουργηθεί ένα επιπλέον στρώμα προστασίας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι, πριν από την είσοδο των στρατιωτών τους σ' αυτό τον τομέα, είχαν «πραγματοποιήσει πλήγματα πυροβολικού και αεροπορικά εναντίον πολυάριθμων στόχων τρομοκρατών».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ ως απάντηση για το φόνο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ως απάντηση μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου, τα οποία έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 850 ανθρώπους, διεξάγοντας παράλληλα επιδρομές στις μεθοριακές ζώνες του νότιου Λιβάνου και διαβεβαιώνοντας ότι θέλει μ' αυτό τον τρόπο να προστατεύσει τους πληθυσμούς του βόρειου Ισραήλ.

Στη διάρκεια της προηγούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, το 2023 και 2024, 60.000 κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ είχαν εκτοπισθεί εξαιτίας των μαχών. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποσχέθηκε να αποφύγει αυτή τη φορά τέτοιες μετακινήσεις πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP