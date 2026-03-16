Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια του σαββατοκύριακου η Ουκρανία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας με περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, με διαδοχικά κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών - καμικάζι να καταρρίπτονται από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν καθ' οδόν προς την πόλη.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που ανακοινώθηκαν από τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια δύο ημερών.

Σύμφωνα με πηγή στο υπουργείο Άμυνας που επικαλείται το TASS, τουλάχιστον 145 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, περιλαμβανομένων 53 πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας.

Τα κύρια αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν περιορισμούς στη διάρκεια της επίθεσης, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Η Μόσχα και η περιφέρειά της έχουν πληθυσμό περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ έπιασε φωτιά έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεν υπάρχουν τραυματίες στην αποθήκη αυτή, η οποία βρίσκεται στην πόλη Λαμπίνσκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η εν λόγω περιφέρεια αποτελεί τακτικά στόχο ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την περασμένη εβδομάδα το Κίεβο έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση κοντά στη πόλη Τιχορέτσκ, το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι και το Λιμάνι του Καυκάσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters