Μια τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έστειλε δύο ανθρωποειδή ρομπότ-στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού Time.

Η εταιρεία Foundation παρέδωσε τους «κυβερνο-στρατιώτες» τον Φεβρουάριο, αρχικά για να υποστηρίξουν αποστολές αναγνώρισης στο πλαίσιο δοκιμών πεδίου, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας και βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, Mike LeBlanc, δήλωσε στο περιοδικό ότι όσα είδε στην Ουκρανία ήταν «πραγματικά σοκαριστικά».

«Είναι ένας πλήρης πόλεμος ρομπότ, όπου το ρομπότ είναι ο βασικός μαχητής και οι άνθρωποι βρίσκονται σε υποστηρικτικό ρόλο», είπε. «Είναι ακριβώς το αντίθετο από όταν βρισκόμουν στο Αφγανιστάν: τότε οι άνθρωποι ήταν τα πάντα και είχαμε απλώς συμπληρωματικά εργαλεία».

Ο LeBlanc ανέφερε ότι θεωρεί τα ανθρωποειδή συστήματα φυσική εξέλιξη άλλων αμυντικών τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα drones.

Πρόσθεσε επίσης ότι θεωρεί «ηθική επιταγή» να ανατίθενται επικίνδυνες αποστολές σε έξυπνες μηχανές αντί σε ανθρώπινους στρατιώτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρομπότ δεν επηρεάζονται από φόβο ή κόπωση και είναι ανθεκτικά σε ραδιενέργεια, καθώς και σε χημικά ή βιολογικά όπλα.





Από πιστόλια μέχρι Μ-16

Ο LeBlanc δήλωσε στο Time ότι, πέρα από τον ρόλο αναγνώρισης, το Phantom MK-1 — το μοντέλο που παραδόθηκε στην Ουκρανία — μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα είδη πυροβόλων όπλων, από πιστόλια μέχρι τυφέκια M-16.

Στόχος της εταιρείας είναι τα ρομπότ να μπορούν να χρησιμοποιούν «οποιοδήποτε όπλο μπορεί να χειριστεί ένας άνθρωπος».

Ο ίδιος εξέφρασε το όραμά του ότι στο μέλλον τα αυτοματοποιημένα ανθρωποειδή συστήματα θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους στο πεδίο της μάχης.

Ωστόσο, άλλοι σχολιαστές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι η χρήση ρομπότ ενδέχεται να απανθρωποποιήσει τον πόλεμο.

Οι επικριτές υποστηρίζουν επίσης ότι η απουσία του ανθρώπινου παράγοντα θα μπορούσε να μειώσει το όριο κινδύνου για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες, καθιστώντας τις συγκρούσεις πιο συχνές.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, η Foundation προετοιμάζεται για δοκιμές με το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, καθώς και για πιθανές επιχειρησιακές αναπτύξεις από το Πεντάγωνο, σύμφωνα με το Time.

Οι κατασκευαστές του Phantom εξετάζουν επίσης τα νότια σύνορα των ΗΠΑ ως πιθανό χώρο για μελλοντική ανάπτυξη των ρομποτικών συστημάτων.