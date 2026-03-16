Το FIDE Candidates 2026 και το αντίστοιχο Women’s Candidates θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην Κύπρο από τις 28 Μαρτίου, παρά τις ανησυχίες που προκλήθηκαν μετά από πρόσφατη επίθεση με drone σε βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί. Την επιβεβαίωση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), Emil Sutovsky.

Η Κύπρος είχε επιλεγεί ως τόπος διεξαγωγής του κορυφαίου τουρνουά ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή άλλαξε ραγδαία μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Στις 1 Μαρτίου, βρετανική αεροπορική βάση στο νησί δέχθηκε επίθεση με drone, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία και τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ενισχύοντας την ασφάλεια.

Παρά τις ανησυχίες, η FIDE ξεκαθάρισε ότι το τουρνουά που θα αναδείξει τον επόμενο διεκδικητή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί.

Μιλώντας στο ChessBase India, ο CEO της FIDE, Emil Sutovsky, τόνισε ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της έδρας.

«Τα σχέδιά μας δεν έχουν αλλάξει. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας του Τουρνουά Διεκδικητών. Παρακολουθούμε φυσικά την κατάσταση. Η Κύπρος δεν βρίσκεται πολύ μακριά από τη ζώνη σύγκρουσης, αλλά δεν εμπλέκεται άμεσα και δεν βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πριν από περίπου δέκα ημέρες υπήρξαν ανησυχητικές ειδήσεις, αλλά από τότε η κατάσταση φαίνεται αρκετά ήρεμη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι διοργανωτές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις κυπριακές αρχές για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση.

«Εξετάζουμε διάφορα σενάρια, ακόμη και τα πιο απίθανα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν δίνει κανένα εύλογο λόγο για αναβολή ή μεταφορά του τουρνουά από την Κύπρο. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι; Ίσως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τίποτα αρκετά επικίνδυνο ώστε να εξετάσουμε αλλαγή έδρας», πρόσθεσε.

Αποχώρηση της Koneru Humpy

Την ίδια στιγμή, η Ινδή γκρανμετρ Koneru Humpy φαίνεται πως θα αποσυρθεί από το Women’s Candidates 2026, επικαλούμενη την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στους Hindustan Times, ανέφερε ότι θεωρεί επικίνδυνο το ταξίδι στην περιοχή αυτή την περίοδο.

«Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι επικίνδυνο να ταξιδεύει κανείς κοντά στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει τόση ένταση και αβεβαιότητα», δήλωσε.

Η Humpy άσκησε επίσης κριτική στη FIDE επειδή διατηρεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης παρά τον πόλεμο στην περιοχή.

«Από οργανωτικής πλευράς δεν είναι σωστή απόφαση. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά και συμμετέχουν μόλις 16 κορυφαίοι παίκτες. Θα μπορούσαν να εξεταστούν άλλες ημερομηνίες ή εναλλακτικές λύσεις», είπε.

Στο FIDE Candidates 2026 θα συμμετάσχει ο Ινδός γκρανμετρ R Praggnanandhaa, ενώ ο νικητής του τουρνουά θα αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή D. Gukesh για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Σκακιού.