Από την άμυνα και τα εξοπλιστικά προγράμματα μέχρι την ενεργειακή στρατηγική και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου, μια σειρά παρεμβάσεων Τούρκων αξιωματούχων και αναλυτών σκιαγραφεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα η τουρκική στρατηγική σκέψη. Οι αναφορές εκτείνονται από την ανάγκη ενίσχυσης της ναυτικής αεράμυνας μέχρι τη στενή σχέση της Άγκυρας με το ψευδοκράτος, αλλά και τα μηνύματα αλληλεγγύης προς το Ιράν.

Προειδοποίηση για κενά στην τουρκική ναυτική άμυνα

Ανησυχώντας για την ετοιμότητα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ο αντιπρόεδρος του CHP και πρώην ναύαρχος Γιανκί Μπαγτζίογλου σχολιάζει τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και την παρουσία ξένων πολεμικών πλοίων γύρω από την Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε:

«ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 1

Τα πλοία αεροπορικής άμυνας έχουν κρίσιμη σημασία για την προληπτική άμυνα της μητέρας πατρίδας και για την ταχεία μεταφορά αποτελεσματικής δύναμης πυρός στην περιοχή όπου απαιτείται.

Υπό την παρούσα κατάσταση, γύρω από το νησί της Κύπρου εκτελούν αποστολές πλοία αεροπορικής άμυνας που ανήκουν στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.Ενώ η διαδικασία κατασκευής του εθνικού αντιπυραυλικού πλοίου TF-2000, που η μελέτη του ξεκίνησε το 1996, μπόρεσε να ξεκινήσει μόλις το 2024. Ωστόσο, η κατασκευή αυτού του πλοίου, που διαθέτει ήδη έτοιμο ραντάρ και πολλά ηλεκτρονικά συστήματα, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Σήμερα, οι πύραυλοι μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του «Ατσάλινου Θόλου» και είναι ήδη έτοιμοι θα έπρεπε να έχουν προσαρμοστεί στο πλοίο και να έχουν προχωρήσει νωρίτερα στις δοκιμές στη θάλασσα.Παρόλο που σήμερα έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας στα συστήματα αισθητήρων και όπλων, θα χρειαστεί να περιμένουμε χρόνια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής και δοκιμών του πλοίου.

Όμως η απειλή δεν είναι μελλοντική, υπάρχει σήμερα και είναι συνεχής.

Αυτό ακριβώς πρόκειται για ένα παράδειγμα των σφαλμάτων σχεδιασμού που επισημαίνουμε συνεχώς».

Σύστημα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο

Την ίδια ώρα, εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της τεχνολογικής επιτήρησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας γύρω από την Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής σταθμών παρακολούθησης της ναυτιλιακής κυκλοφορίας σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στα Κατεχόμενα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υπηρεσιών Ναυτιλιακής Κυκλοφορίας της Ανατολικής Μεσογείου.

Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία HAVELSAN και θα επιτρέπει, όπως αναφέρεται, την παρακολούθηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην περιοχή σε πραγματικό χρόνο.

Η ενεργειακή στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας, η οποία συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανέφερε στο Χ: «Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στον τομέα της εξερεύνησης και παραγωγής, τόσο στη Γαλάζια Πατρίδα όσο και πέρα από αυτήν, διασφαλίζεται χάρη στην ισχυρή υποδομή συντήρησης και προετοιμασίας που έχουμε δημιουργήσει στην ξηρά. Ολοκληρώνουμε ένα προς ένα όλους τους κρίκους για μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία στον τομέα της ενέργειας».

Μήνυμα ευγνωμοσύνης από την Τεχεράνη προς την Τουρκία

Στο μεταξύ, μήνυμα προς την τουρκική κοινή γνώμη απηύθυνε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, με αφορμή τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Όπως ανέφερε: «Σε αυτές τις ευλογημένες ημέρες του Ραμαζανιού, οι προσευχές και η αλληλεγγύη που εκφράζει ο αδελφικός τουρκικός λαός και η φίλη Δημοκρατία της Τουρκίας προς τον λαό του Ιράν αποτελούν μια μεγάλη πηγή δύναμης και ηθικού για εμάς.

Το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα την κυριαρχία του και την ασφάλεια του λαού του».