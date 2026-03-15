Με εμφανή εκνευρισμό και έντονη κριτική προς την Ελλάδα αντιμετωπίζει ο τουρκικός Τύπος τις πληροφορίες για ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot σε ελληνικά νησιά. Η εφημερίδα Σοζτζού υποστήριξε την Κυριακή ότι η Αθήνα αξιοποιεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν ως πρόσχημα για να ενισχύσει στρατιωτικά το Αιγαίο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη Patriot στη Σαμοθράκη, την οποία παρουσιάζει ως πρόκληση έναντι της Τουρκίας.

Η εφημερίδα παρουσιάζει τη φερόμενη ανάπτυξη των συστημάτων ως κίνηση που, κατά την άποψή της, μεταβάλλει τις ισορροπίες στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τη Σοζτζού, η Ελλάδα, επικαλούμενη τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανέπτυξε συστήματα αεράμυνας και πυραυλικές συστοιχίες Patriot στο νησί της Καρπάθου, το οποίο η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει «μη στρατιωτικοποιημένο». Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι πλέον παρόμοια συστήματα αναπτύσσονται και στη Σαμοθράκη, νησί που βρίσκεται απέναντι από την Ίμβρο και σε μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και η Σύμβαση των Στενών της Λωζάνης προβλέπουν ότι η Σαμοθράκη είναι αποστρατικοποιημένη, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να εγκαθίστανται στρατιωτικά συστήματα στο νησί.

Κριτική για τους S-400 που παραμένουν αποθηκευμένοι

Το δημοσίευμα συνδέει το ζήτημα με τη συζήτηση που συνεχίζεται στην Τουρκία για το ρωσικό σύστημα S-400, το οποίο αγοράστηκε αλλά δεν χρησιμοποιείται.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι το σύστημα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία το 2019 έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει αποθηκευμένο, την ώρα που συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ έχουν αναπτυχθεί στη Μαλάτια για την αναχαίτιση πιθανών πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 λόγω της αγοράς των S-400. Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, όταν τμήματα τριών πυραύλων έπεσαν στο τουρκικό έδαφος, ενώ τα ρωσικά συστήματα παρέμειναν εκτός λειτουργίας.

«Η απάντηση πρέπει να δοθεί με πράξεις»

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται δηλώσεις στρατιωτικών αναλυτών που ζητούν πιο δυναμική αντίδραση της Άγκυρας.

Ο απόστρατος υποναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ, γνωστός ως εμπνευστής της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας», σχολίασε στην εφημερίδα την ανάπτυξη των συστημάτων Patriot από την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα τοποθετείται στρατηγικά εναντίον της Τουρκίας, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα πλαίσιο γύρω μας. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αγνοηθεί με μια δήλωση. Η αλαζονεία πρέπει να απαντηθεί με πράξεις, όχι μόνο με λόγια».

Ο ίδιος πρότεινε μια σειρά κινήσεων, όπως δημιουργία διοίκησης ναυτικών δυνάμεων στην ΤΔΒΚ, αποστολή φρεγάτας με συστήματα αεράμυνας, δημιουργία ναυτικής βάσης στην Αμμόχωστο, ενίσχυση της βάσης UAV στο Γκετσιτκαλέ και έναρξη γεωτρήσεων στα κυπριακά χωρικά ύδατα.

«Οι Patriot θα επηρεάζουν τον τουρκικό εναέριο χώρο»

Άλλοι απόστρατοι αξιωματικοί εκφράζουν ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών.

Ο απόστρατος αντιστράτηγος Ερντογάν Καρακούς δήλωσε ότι: «Το νησί της Σαμοθράκης δεν έχει στρατιωτικό καθεστώς και δεν μπορεί να οπλιστεί. Βρίσκεται πολύ κοντά στην ηπειρωτική Τουρκία και οι πύραυλοι Patriot που αναπτύσσονται εκεί θα επηρέαζαν τον τουρκικό εναέριο χώρο μέχρι τη Θράκη, καταρρίπτοντας ακόμη και αεροσκάφη σε περίπτωση πυροδότησης. Θα χρησιμοποιούνταν τόσο για άμυνα όσο και για επίθεση. Η Ελλάδα είχε 6 συστοιχίες Patriot και οι ΗΠΑ παρείχαν άλλες 6. Αναβαθμίζουν επίσης 130 από τα F-16 τους σε Block-70. Η αεροπορική υπεροχή μιας χώρας είναι πολύ σημαντική».

Αντιπολιτευτική κριτική για τους S-400

Στο ίδιο δημοσίευμα φιλοξενούνται και δηλώσεις πολιτικών της τουρκικής αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την αγορά των S-400.

Ο βουλευτής του CHP και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Ουτκού Τσακίροζερ δήλωσε:

«Αποκτήσαμε τους S-400 ως αποζημίωση για το ρωσικό αεροπλάνο που καταρρίψατε. Έχω επίσης επιφυλάξεις για το λογισμικό. Τρεις πύραυλοι προήλθαν από το Ιράν και οι τρεις ακινητοποιήθηκαν από τους Patriot του ΝΑΤΟ. Τι θα κάναμε χωρίς αυτούς; Πού είναι ο Ατσάλινος Θόλος και πού είναι οι S-400; Πληρώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τους θάψαμε σε ένα υπόστεγο».

Αντίστοιχη κριτική διατύπωσε και ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Καλού κόμματος, Τουρχάν Τσομέζ, ο οποίος ανέφερε: «Η κυβέρνηση είπε: "Δεν μας δίνουν Patriot, οπότε αγοράσαμε S-400 από τη Ρωσία". Πληρώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μας απομάκρυναν από το έργο των F-35 επειδή δεν έγινε ανάλυση επιπτώσεων. Τώρα, το σύστημα του ΝΑΤΟ ανιχνεύει και αναχαιτίζει πυραύλους που στοχεύουν τη χώρα μας. Πού είναι ο Ατσάλινος Θόλος μας και πού είναι οι S-400;».

Αναφορές και στην Κύπρο

Το δημοσίευμα της Σοζτζού επεκτείνεται και στις εξελίξεις στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζεται η στρατιωτική ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας από ευρωπαϊκές χώρες.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωταγωνιστικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου, αποστέλλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κινητοποίηση αυτή ακολούθησε τηλεφωνικές επαφές του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με Ευρωπαίους ηγέτες, μετά την πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που εκτοξεύθηκε από το Ιράν στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης έχουν αναπτυχθεί στρατιωτικές δυνάμεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία, μεταξύ των οποίων μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.