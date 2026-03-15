Η Υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Λάνα Νουσεϊμπέχ, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής και την παγκόσμια οικονομία.

Σε συνέντευξή της στον επικεφαλής διεθνών ανταποκριτών του NBC News, Κιρ Σίμονς, η Νουσεϊμπέχ δήλωσε ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης δεν στοχεύουν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και πολιτικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο», τονίζοντας ότι τα ΗΑΕ δεν πρόκειται να υποκύψουν σε εκφοβισμό.

«Πότε η υποχώρηση απέναντι σε έναν περιφερειακό νταή ωφέλησε την περιοχή, τις χώρες ή τη διεθνή κοινότητα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα απαντήσουμε στον εκφοβισμό με υποχώρηση… Ωστόσο τα ΗΑΕ και άλλες χώρες της περιοχής παραμένουν προσηλωμένες στη διπλωματική οδό στο τέλος αυτής της κρίσης. Αυτό όμως πρέπει να ξεκινήσει με τον τερματισμό αυτών των παράνομων επιθέσεων εναντίον των εταίρων του Κόλπου».

Η Νουσεϊμπέχ σημείωσε επίσης ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί με το Ψήφισμα 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο υιοθετήθηκε αυτή την εβδομάδα και καταδικάζει τις ενέργειες της Τεχεράνης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καλώντας την να σταματήσει κάθε περαιτέρω επίθεση.





«Δεν μπορείς να αλλάξεις τη γεωγραφία», είπε. «Το Ιράν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιοχής. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τον ιρανικό λαό, τον πολιτισμό του και τις δυνατότητές του ως οικονομία και ως δύναμη στην περιοχή. Όμως πρέπει να συμπεριφέρεται υπεύθυνα, σαν ένα υπεύθυνο κράτος. Σήμερα η διεθνής κοινότητα το χαρακτηρίζει ως έναν απείθαρχο παράγοντα».

Χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις ως «παράνομη επίθεση κατά των χωρών του Κόλπου» που στοχεύει πολιτικές υποδομές, απέτισε φόρο τιμής σε όσους υπερασπίζονται τα ΗΑΕ, σημειώνοντας ότι οι αρχές έχουν «αποφασιστικά» προστατεύσει τη χώρα και τις κοινότητες που ζουν σε αυτήν.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων οι αντιαεροπορικές άμυνες έχουν αντιμετωπίσει 294 βαλλιστικούς πυραύλους, 15 πυραύλους cruise και 1.600 drones.

Η Νουσεϊμπέχ υπογράμμισε επίσης ότι η σύγκρουση αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργεί το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, σημειώνοντας ότι αποδεικνύει πως η χώρα δεν μπορεί να συνυπάρξει με ασφάλεια με τους γείτονές της όταν διαθέτει ένα τόσο εκτεταμένο βαλλιστικό οπλοστάσιο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ συνιστούν «οικονομικό πόλεμο» που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, ωστόσο τα ΗΑΕ και οι σύμμαχοί τους «θα επικρατήσουν».

«Δεν ήταν ένας πόλεμος που επιδιώξαμε ή που θελήσαμε να ξεκινήσουμε», είπε.

«Αλλά από τη στιγμή που άρχισε, θα υπερασπιστούμε πλήρως και αποφασιστικά τη χώρα μας, τον λαό μας και κάτι ακόμη περισσότερο: το μοντέλο που επιχειρείται να πληγεί σε αυτή την περιοχή — ένα μοντέλο συνύπαρξης, ευημερίας και ανεκτικότητας. Δεν θα επιτρέψουμε να καταρρεύσει επειδή το Ιράν θέλει να παρασύρει την περιοχή μαζί του».