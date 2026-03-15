Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εντός του έτους θα δοκιμάσει ένα σύστημα αεράμυνας, το SAMP/P, που θα του παραδώσει η Γαλλία, το οποίο είναι εναλλακτικό του αμερικανικού συστήματος Patriot.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι η χώρα του δεν θέλει να χάσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, όπου σήμερα η Ουάσιγκτον επικεντρώνει τις προσπάθειες της.

Ανέφερε επίσης ότι από ευρωπαϊκής πλευράς του ασκούνται πιέσεις για την αποκατάσταση της ροής ρωσικου πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba κάνοντας λόγο για εκβιασμό.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουγγαρία ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με οποιοδήποτε ηγέτη της Ουγγαρίας υπό τον όρο ότι δεν θα είναι σύμμαχος του Πούτιν.



Πηγή: ΚΥΠΕ