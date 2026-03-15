Η Ουκρανία ζητά χρήματα και τεχνολογία ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά της σε χώρες της Μέσης Ανατολής να αμυνθούν απέναντι σε ιρανικά drones, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού το Κίεβο έστειλε ειδικούς σε τέσσερις χώρες της περιοχής, όπως είπε, σύμφωνα με το Reuters.





Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βοήθεια για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ynet news, το αίτημα του Ισραήλ προς την Ουκρανία έγινε λόγω της εμπειρίας που έχει το Κίεβο στην αναχαίτιση των ρωσικών drones.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Ισραήλ, Γιεβγένι Κορνίτσουκ, επιβεβαίωσε πως έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλία του Νετανιάχου με τον Ζελένσκι.

Στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, δήλωσε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει στόχος ιρανικών επιθέσεων λόγω της υποστήριξής της προς το Ισραήλ με drones και της de facto συμμετοχής της στη σύγκρουση, μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στο Κίεβο.

Δεν θέλουμε τη βοήθεια του Ζελένσκι, λέει ο Τραμπ

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απαξιωτικός έναντι του Ουκρανού προέδρου, απαντώντας σε ερώτημα του NBC σχετικά με την πρόθεση της Ουκρανίας να προσφέρει τεχνογνωσία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Τραμπ απέρριψε τη βοήθεια που πρόσφερε η Ουκρανία, λέγοντας ότι «ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια είναι ο Ζελένσκι». Προέτρεψε δε τον Ουκρανό πρόεδρο «να κάνει συμφωνία, γιατί ο Πούτιν είναι πρόθυμος για συμφωνία».

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ επικοινώνησαν για βοήθεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε δημοσιογράφους, σε σχόλια που δόθηκαν για δημοσίευση την Κυριακή, ότι κάθε ομάδα που στάλθηκε στη Μέση Ανατολή αποτελείτο από δεκάδες άτομα, τα οποία θα είναι σε θέση να διενεργήσουν εμπειρογνωμοσύνες και να δείξουν πώς πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα άμυνας κατά των drones.



