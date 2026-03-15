Οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στο Ιράκ έχουν πλέον ταυτοποιηθεί και οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες. Μεταξύ τους βρίσκεται ο 33χρονος Alex Klinner από την Αλαμπάμα, πατέρας τριών παιδιών, που είχε αναπτυχθεί μόλις μία εβδομάδα πριν την τραγωδία.

Το αεροσκάφος συγκρούστηκε με άλλο τάνκερ πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στη δυτική περιοχή του Ιράκ την Πέμπτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Αεροπορία. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.





«Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας και αγαπούσε πολύ την οικογένειά του», είπε ο κουνιάδος του, James Harrill, σημειώνοντας τη βαθιά αφοσίωση του στα παιδιά του – δίδυμα 7 μηνών και έναν 2χρονο γιο.

Οι άλλοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν είναι οι εξής:







-Tyler Simmons, 28 ετών, από το Columbus, Οχάιο, γνωστός για το «χαμόγελο ενός εκατομμυρίου δολαρίων»







- Ariana G. Savino, 31 ετών, από το Covington, Ουάσινγκτον,







- Ashley Pruitt, 34 ετών, από το Bardstown, Κεντάκι,







- Seth R. Koval, 38 ετών, από το Mooresville, Ιντιάνα,







- Curtis J. Angst, 30 ετών, από το Wilmington, Οχάιο.





Οι τρεις πρώτοι (Klinner, Savino, Pruitt) υπηρετούσαν στην 6η Air Refueling Wing στη βάση MacDill, Τάμπα της Φλόριντα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις στην 121st Air Refueling Wing στη βάση Rickenbacker, Οχάιο.

Συγκινητικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο από φίλους και συγγενείς περιέγραψαν τον Klinner ως αφοσιωμένο, γενναιόδωρο και έτοιμο να βοηθήσει τους άλλους, ενώ έχει δημιουργηθεί και GoFundMe για την οικογένειά του, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 467.000 δολάρια.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η τραγωδία δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά και ότι η έρευνα για τα αίτια της συντριβής συνεχίζεται.



Πηγή: Πρώτο Θέμα




















