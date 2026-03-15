Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε στις φήμες για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν». «Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.



Στην ανάρτηση αναφέρει επίσης ότι «Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.



«Σταματήστε την κινδυνολογία» τόνισε στην ίδια ανάρτηση.





No. The 🇫🇷 aircraft carrier strike group remains in the Eastern Mediterranean.

France’s posture is unchanged:

✔️ Defensive

✔️ Protective



🫷🏼 Stop the scaremongering. https://t.co/Q1etS5x1Jd — French Response (@FrenchResponse) March 14, 2026







