Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε στις φήμες για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν». «Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε. 

Στην ανάρτηση αναφέρει επίσης ότι «Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική. 

«Σταματήστε την κινδυνολογία» τόνισε στην ίδια ανάρτηση.

