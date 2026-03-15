Η Νότια Κορέα εξετάζει προσεχτικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός πολεμικού πλοίου της στο Στενό του Ορμούζ, ενώ θα βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, σχετικά με το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδουν ΜΜΕ στη Σεούλ.

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει προσεχτικά τις παροτρύνσεις του προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με την αποστολή πολεμικών πλοίων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

“Θα βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ αναφορικά με το ζήτημα αυτό και θα λάβουμε μία απόφαση μετά από προσεχτική αξιολόγηση”, ανέφερε η ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ