Απαντώντας στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Βρετανία να στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η θέση της δεν έχει αλλάξει.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε:

«Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε με συμμάχους και εταίρους ένα φάσμα επιλογών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Επιχειρησιακά το ΥΠΑΜ δημοσιεύει:

• Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη συνέχισαν επιχειρήσεις αεράμυνας για την προστασία βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων στο Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

• Μετά τα πρόσφατα πλήγματα εναντίον βάσεων του συνασπισμού στην περιοχή, πολλαπλά ντρόουνς καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από βρετανική μονάδα αντιμετώπισης ντρόουνς





Update on UK operations in the Middle East, 14 March 2026. pic.twitter.com/OtPjOwEhAe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 14, 2026



Πηγή: ertnews.gr