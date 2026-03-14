Απαντώντας στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Βρετανία να στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η θέση της δεν έχει αλλάξει.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε:

«Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε με συμμάχους και εταίρους ένα φάσμα επιλογών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Επιχειρησιακά το ΥΠΑΜ δημοσιεύει:

• Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη συνέχισαν επιχειρήσεις αεράμυνας για την προστασία βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων στο Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

• Μετά τα πρόσφατα πλήγματα εναντίον βάσεων του συνασπισμού στην περιοχή, πολλαπλά ντρόουνς καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από βρετανική μονάδα αντιμετώπισης ντρόουνς


Πηγή: ertnews.gr