O Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως τέσσερα από τα πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης σε μια βάση στη Σαουδική Αραβία δεν υπέστησαν «σχεδόν καμία ζημιά».

«Τέσσερα από τα πέντε δεν υπέστησαν σχεδόν καμία ζημιά και ήδη έχουν επιστρέψει σε υπηρεσία. Ένα υπέστη ελαφρώς περισσότερες ζημιές, όμως θα πετάξει ξανά σύντομα», έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ επέκρινε τα δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ, μεταξύ άλλων της Wall Street Journal, που έγραψαν χθες πως ιρανικά πλήγματα κατέστρεψαν πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο έδαφος, στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία. Η Journal έγραψε πως κανείς δεν σκοτώθηκε και ότι οι ζημιές στα αεροσκάφη επιδιορθώθηκαν.



Διαβάστε επίσης: Reuters: ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή





Πηγή: ΚΥΠΕ