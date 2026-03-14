Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων της στη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε πριν από δύο εβδομάδες με μια μαζική αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι ενήμερες για τις προσπάθειες αυτές.



Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει απορρίψει την πιθανότητα οποιασδήποτε εκεχειρίας έως ότου τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.



Πηγή: Reuters