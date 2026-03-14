Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι το Βελιγράδι παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Κροατίας, Αλβανίας και Κοσόβου, υποστηρίζοντας ότι η Σερβία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επίθεσης.

«Περιμένουν μια ευνοϊκή στιγμή. Εμείς προετοιμαζόμαστε για την επίθεσή τους», δήλωσε ο Βούτσιτς σε συνέντευξή του στη Ραδιοτηλεόραση Σερβίας (RTS).

Οι δηλώσεις του αναφέρονται σε τριμερή διακήρυξη αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν Κροατία, Αλβανία και Κόσοβο στα Τίρανα στις 18 Μαρτίου 2025, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και τη διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών τους δυνάμεων.

Αναφερόμενος στις αμυντικές δυνατότητες της Σερβίας, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι η χώρα διαθέτει κινεζικούς υπερηχητικούς πυραύλους αέρος-εδάφους με εμβέλεια έως 400 χιλιόμετρα, τους οποίους χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα.

Παράλληλα σημείωσε ότι η Σερβία διατηρεί καλές σχέσεις με το ΝΑΤΟ, ενώ συνεχίζει να ακολουθεί πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας.

Σχολιάζοντας τις σχέσεις με την Κροατία, κατηγόρησε το Ζάγκρεμπ ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο προσπαθεί να υπονομεύσει τη Σερβία και να παρέμβει στις εσωτερικές της υποθέσεις.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης συζήτησης για τις πολιτικές ασφάλειας και άμυνας στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εντατικοποίηση των εξοπλισμών και πολιτικών εντάσεων.