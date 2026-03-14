«Εάν στοχοποιηθούν οι εγκαταστάσεις ιρανικών ενεργειακών υποδομών, οι δυνάμεις μας θα στοχεύσουν εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή ή εταιρείες στις οποίες έχουν μετοχές οι ΗΠΑ.»

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας πως το Ιράν θα ενεργήσει προσεκτικά προκειμένου να αποφύγει να βάλει στο στόχαστρό του κατοικημένες περιοχές.

Επίσης ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για «τάνκερ και πλοία των εχθρών και των συμμάχων τους».



