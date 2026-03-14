Ο ισραηλινό-αμερικανικός πόλεμος εναντίον του Ιράν «εντείνεται και εισέρχεται σε μια αποφασιστική φάση που θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.

«Εισερχόμαστε σε μια αποφασιστική φάση της σύρραξης, μεταξύ των προσπαθειών του (ιρανικού) καθεστώτος να επιβιώσει, επιφέροντας ολοένα και μεγαλύτερα βάσανα στον ιρανικό λαό και της συνθηκολόγησής του», είπε ο Κατς, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που προβλήθηκαν στα ισραηλινά ΜΜΕ.

«Μονάχα ο ιρανικός λαός μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό μέσω μιας αποφασιστικής μάχης, εωσότου το καθεστώς (…) ανατραπεί και το Ιράν σωθεί», υπογράμμισε, καλώντας για μία ακόμη φορά, όπως πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ημέρες, τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί.

Επιπλέον, ο υπουργός Κατς «συνεχάρη» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για το σκληρό πλήγμα που ο αμερικανικός στρατός κατάφερε χθες το βράδυ (Παρασκευή) στην ιρανική πετρελαϊκή νήσο» Χαργκ, την οποία βομβάρδισε η αμερικανική πολεμική αεροπορία.

«Είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στα ναρκοπέδια στο Στενό του Χορμούζ και στις απόπειρες εκβιασμού εκ μέρους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», τόνισε ο Κατς.

«Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ συνεχίζει επίσης ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης και του συνόλου του Ιράν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως αυτή η χώρα «επιδίδεται στην περιφερειακή και παγκόσμια τρομοκρατία όπως και στον εκβιασμό για να αποτρέψει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την εκστρατεία τους».

Πηγή: ΑΠΕ