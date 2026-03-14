Η αστυνομία στο Άμπου Ντάμπι συνέλαβε 45 άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων για βιντεοσκόπηση και δημοσίευση υλικού σχετικό με τον πόλεμο στο Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της απαγόρευσης που έχουν επιβάλει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) για την κοινοποίηση μη εξουσιοδοτημένου υλικού που θα μπορούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κοινοποίηση ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές στα ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μοιράζονται μόνο πληροφορίες από επίσημες πηγές και έχουν δηλώσει ότι η κοινοποίηση οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό, να βλάψει την εθνική ενότητα ή να πυροδοτήσει ένταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα ή και σε ποινή φυλάκισης.

Αυτή την εβδομάδα συνελήφθη ένας Βρετανός τουρίστας στο Ντουμπάι και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού φέρεται να βιντεοσκόπησε πυραύλους που στόχευαν την πόλη. Ο 60χρονος ήταν ένα από τα 21 άτομα που κατηγορήθηκαν βάσει της αυστηρής νομοθεσίας των ΗΑΕ για έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Λέγεται ότι ο άνδρας διέγραψε το βίντεο από το τηλέφωνό του αμέσως μόλις του ζητήθηκε. Ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κάτι κακό.

