Σοκ επικρατεί στο Άμστερνταμ μετά την είδηση για έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές στο κτίριο.

Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου ANP, η δήμαρχος της πόλης πήρε ξεκάθαρη θέση για το συμβάν, κάνοντας λόγο για μια «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της εβραϊκής κοινότητας. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς η επίθεση φαίνεται να είχε συγκεκριμένο ιδεολογικό και θρησκευτικό κίνητρο.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μια μουσουλμανική τρομοκρατική ομάδα, που αυτοαποκαλείται «Ισλαμικό Κίνημα της Δεξιάς Νεολαίας» ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δείχνει την έκρηξη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, αλλά προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο.

Η αστυνομία διαθέτει βίντεο από κάμερες CCTV που δείχνουν ένα άτομο να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό, είπε η δήμαρχος Φέμκε Χάλσεμα.

Πηγή: ΕΡΤ