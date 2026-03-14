Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είναι νόμιμοι στόχοι, μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών νησιών, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή-Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ

Πηγή: ΑΠΕ