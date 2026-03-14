Επίθεση έβαλε στο στόχαστρο τα ξημερώματα την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, έπειτα από δυο αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην ιρακινή πρωτεύουσα εναντίον ένοπλης οργάνωσης με ισάριθμους νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης «σημαντικής προσωπικότητας» της ηγεσίας της, σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι έχει βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή, το Ιράκ προοδευτικά γίνεται κι αυτό πεδίο μάχης: ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανών στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ γίνονται οι ίδιες στόχος αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Το ξημέρωμα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από την αμερικανική πρεσβεία, στον τομέα της λεγόμενης πράσινης ζώνης στη Βαγδάτη, όπου εφαρμόζονται δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εντός της περιμέτρου της βρίσκονται ξένες διπλωματικές αποστολές, αντιπροσωπείες διεθνών οργανισμών και κυβερνητικοί θεσμοί.

Ανώτερος αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας που μίλησε στο AFP έκανε λόγο για επίθεση drone. Άλλος αξιωματικός επιβεβαίωσε την επίθεση αλλά μίλησε για επίθεση με ρουκέτες, μια από τις οποίες έπεσε σε πίστα αποπροσγείωσης ελικοπτέρων της διπλωματικής αποστολής, όπως εξήγησε.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον της συγκεκριμένης πρεσβείας αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, ένοπλης οργάνωσης με επιρροή, που έχασε δυο μέλη της, κατά πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα ιρακινά σώματα ασφαλείας.

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ποια ήταν αυτά τα μέλη, ούτε από πηγές του AFP, ούτε από τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολά --οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Ουάσιγκτον--, οι οποίες δεν έχουν ανακοινώσει τίποτε επισήμως ως αυτό το στάδιο.

Λίγο μετά τις 02:00 στη συνοικία Αρασάτ, προπύργιο ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν, πύραυλος έπληξε σπίτι χρησιμοποιούμενο ως γραφείο των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, είπε στο AFP αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.

«Σημαντική προσωπικότητα σκοτώθηκε» και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο πλήγμα, πρόσθεσε.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις και κατόπιν σειρήνες ασθενοφόρων. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν λευκό καπνό να υψώνεται στη συνοικία.

Περίπου δυο ώρες αργότερα, αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε αυτοκίνητο κοντά σε γέφυρα στην ανατολική Βαγδάτη, σκοτώνοντας επιβαίνοντα, σύμφωνα με άλλες δυο πηγές στα σώματα ασφαλείας.

Επρόκειτο και σε αυτή την περίπτωση για μέλος των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, είπε αξιωματούχος των άλλοτε Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»).

Αυτή η πρώην συμμαχία παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, όπως οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολά, επισήμως έχει διαλυθεί κι είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό. Αλλά σύμφωνα με παρατηρητές η δράση της, που ενίοτε παρομοιάζεται με αυτή ελεύθερου ηλεκτρονίου, δεν έχει σταματήσει.

Οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολά φέρονται να είναι μέρος της «Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ», οργάνωσης-σφραγίδας που αναλαμβάνει καθημερινά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την ευθύνη για «δεκάδες» ενέργειες, ιδίως επιθέσεις με ρουκέτες ή drones, εναντίον βάσεων όπου φιλοξενούνται αμερικανοί ή άλλοι δυτικοί στρατιωτικοί στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ