Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσιοποίησε επικαιροποιημένη οδηγία περί «απειλής που εγείρεται» από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τους πυραύλους που εξαπολύει το Ιράν καθώς και για μεγάλα προβλήματα «στην αεροπορική κίνηση», καλώντας το μη απολύτως αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας στο Ομάν και τα μέλη των οικογενειών του να αποχωρήσουν από το σουλτανάτο που συνορεύει με την Υεμένη.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πλήγματος drone στο βόρειο Ομάν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων σε γειτονικά κράτη.

