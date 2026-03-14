Ο ιρανικός στρατός διεμήνυσε σήμερα πως θα μετατρέψει «σε στάχτες» πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, απαντώντας έτσι στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που απείλησε νωρίτερα να διατάξει να καταστραφούν οι πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν στη νήσο Χαργκ.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», ανέφερε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Η ανακοίνωση αυτή, εξήγησε ο εκπρόσωπος του στρατού, είναι «απάντηση στις δηλώσεις» του αμερικανού προέδρου, ο οποίος νωρίτερα ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι καταστράφηκαν «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι» σε βομβαρδισμό στη νήσο Χαργκ, μείζονα κόμβο για την Τεχεράνη, κι απείλησε πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στο στενό του Χορμούζ.

Στη νήσο, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, βρίσκεται ο μεγαλύτερος πετρελαιοεξαγωγικός τερματικός σταθμός της χώρας. Μέσω αυτού γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολιτικός με επιρροή στο Ιράν, προειδοποίησε προχθές Πέμπτη ότι η Τεχεράνη θα αφήσει πίσω της «κάθε αυτοσυγκράτηση» αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στα νησιά της χώρας στον Κόλπο.

Πηγή: ΑΠΕ