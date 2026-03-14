Πύραυλος έπληξε ελικοδρόμιο μέσα στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές. Καπνός υψώνεται από την αμερικανική πρεσβεία, μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον κόσμο, που έχει επανειλημμένα γίνει στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύονται από φιλο- ιρανούς παραστρατιωτικούς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η πρεσβεία ανανέωσε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας στο 4 για το Ιράκ, προειδοποιώντας ότι το Ιράν και ομάδες που συνδέονται έχουν στο παρελθόν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών, συμφερόντων και υποδομών και «ενδέχεται να συνεχίσουν».

BREAKING: A direct strike was reported on the C‑RAM system located within the U.S. Embassy in Baghdad. pic.twitter.com/UkmsmSU2yH — World Source News (@Worldsource24) March 14, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκαν αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας—δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν— που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά.

Πηγή: ΕΡΤ