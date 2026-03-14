Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή.

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.

Πηγή: ΑΠΕ