Και τα έξι μέλη του πληρώματος αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αμερικανικός στρατός.

Το αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο, σύμφωνα με τον στρατό, ενεπλάκη και δεύτερο αεροσκάφος, χωρίς όμως να οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή σε φίλια πυρά.

Οι θάνατοι αυτοί αυξάνουν σε 13 τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).





All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο την Παρασκευή, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν.

«Ο πόλεμος είναι κόλαση. Ο πόλεμος είναι χάος και, όπως είδαμε χθες με τη τραγική συντριβή του δεξαμενόπλοιου ανεφοδιασμού KC-135, κακά πράγματα μπορούν να συμβούν», είπε.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το δεύτερο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό, και προσγειώθηκε με ασφάλεια, ήταν επίσης στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού τύπου KC-135.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μεγάλο αριθμό αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το περιστατικό υπογραμμίζει τους κινδύνους όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των ανεφοδιασμών στον αέρα.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού.

Το Reuters μετέδωσε την Τρίτη ότι έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Η συντριβή σημειώθηκε την ίδια ημέρα που δύο Αμερικανοί ναύτες τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά, άσχετη με μάχη, στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford.

Οι πρώτοι επτά Αμερικανοί στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί όταν drone έπληξε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στο Πορτ Σουάιμπα στο Κουβέιτ, καθώς και σε άλλη επίθεση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών, καθώς η Τεχεράνη απαντά στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.



Πηγή: ΚΥΠΕ