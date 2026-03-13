Η σοβαρή κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του νέου ηγέτη του Ιράν, και η φερόμενη αδυναμία του να επικοινωνεί συνεχώς και τακτικά με τους υπεύθυνους αξιωματούχους και τους θεσμούς της χώρας, προκαλούν έντονη πολιτική αναταραχή και επικρίσεις από κληρικούς και πολιτικούς παράγοντες του καθεστώτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, οι κληρικοί Άλι Ασγκάρ Χετζάζι, αναπληρωτής προσωπάρχης του Αλί Χαμενεΐ, και Άλι Ρεζά Αραφί, νομικός του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επικριτών της κατάστασης του νέου ηγέτη.

Η κριτική τους εστιάζει στην φυσική κατάσταση του νέου ηγέτη, αλλά και στην ικανότητά του να διαχειριστεί την πολιτική και τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι επικριτές του προσπαθούν να επιστρέψουν την εξουσία στο προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στην αντιμετώπιση της πολιτικής κρίσης.

Ο Χετζάζι και ο Αραφί, κληρικοί με ισχυρές επιρροές, επικρίνουν, επίσης, την αυξανόμενη εξουσία των Φρουρών της Επανάστασης και την κυριαρχία των στρατηγών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, αρκετές πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, επιβεβαίωσαν ότι ο Χετζάζι επέζησε από την ισραηλινή επίθεση, και ότι δεν σκοτώθηκε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η κατάσταση αυτή ακολουθεί την έντονη πολιτική αναστάτωση στο Ιράν μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και την εγκαθίδρυση του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας, το οποίο περιλαμβάνει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, Μασούντ Πεζεκιάν, και τον επικεφαλής της δικαιοσύνης, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι. Η ανακήρυξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχει προκαλέσει αμφιβολίες και αβεβαιότητες για την ικανότητά του να ηγηθεί της χώρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, ενώ δεν έχουν κυκλοφορήσει εικόνες ή βίντεο του. Η δημοσιοποίηση του πρώτου του γραπτού μηνύματος στις 12 Μαρτίου έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αμφιβολίες για την υγεία του και την ικανότητά του να διαχειριστεί την ηγεσία του Ιράν.



Διαβάστε επίσης: ABC: 2.200 Αμερικανοί πεζοναύτες και 3 πολεμικά πλοία προς Μ. Ανατολή





Πηγή: Πρώτο Θέμα