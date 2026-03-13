Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θέλει να «χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν» την επόμενη εβδομάδα.



Στη 14η ημέρα του πολέμου εκτοξεύονται drones, πυραύλοι και απειλές, σε μία κατάσταση που γεννά φόβους για έναν πόλεμο διαρκείας και μία νέα ενεργειακή κρίση, που θα μπορούσε να λυγίσει την παγκόσμια οικονομία.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής η Τεχεράνη δέχθηκε νέο σφυροκόπημα, ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυραυλικό πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία δέχθηκε επίθεση από 50 drones, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ντουμπάι και σειρήνες ήχησαν στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας. Στο Ιράκ αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ συνετρίβη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 στρατιώτες. Αγνοούνται ακόμη 2 μέλη του πληρώματος.





US President Donald Trump said Washington would be “hitting” Iran very hard over the next week as the conflict intensifies.



Speaking in a Fox News interview, Trump also said the United States could escort ships through the Strait of Hormuz if necessary.



