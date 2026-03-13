Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι και τρίτος βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά αναχαιτίστηκε και αυτός από δυνάμεις αεράμυνας του ΝΑΤΟ, που βρίσκονται ανεπτυγμένες στην ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα τονίζει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εθνικής της ασφάλειας και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Σε γραπτή ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται:

«Ένα βαλλιστικό πυρομαχικό που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που βρίσκονται ανεπτυγμένα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Ιράν για τη διερεύνηση του περιστατικού.

«Απέναντι σε κάθε είδους απειλή που στρέφεται εναντίον των εδαφών και του εναέριου χώρου της χώρας μας λαμβάνονται με αποφασιστικότητα και χωρίς κανέναν δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενώ για την ενδελεχή διαλεύκανση του περιστατικού πραγματοποιούνται επαφές με τη σχετική χώρα. Η εθνική μας ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται και αξιολογούνται προσεκτικά».

Το τουρκικό υπουργείο δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον πιθανό στόχο και τον τόπο αναχαίτισης του ιρανικού πυραύλου.



