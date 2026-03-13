Τουλάχιστον δώδεκα Αμερικανοί διπλωμάτες και στελέχη υπηρεσιών πληροφοριών απομακρύνθηκαν από το Ιράκ με αεροσκάφος της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας (RAF), σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού μέσου GB News, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσωπικό του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εργολάβοι και στελέχη πληροφοριών μεταφέρθηκαν αρχικά με λεωφορείο από το αμερικανικό προξενείο στην Ερμπίλ προς το αεροδρόμιο της πόλης, όπου τους είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η προγραμματισμένη επιχείρηση δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα η ομάδα να παραμείνει για ώρες στον διάδρομο του αεροδρομίου χωρίς να υπάρχει σαφές σχέδιο μεταφοράς.

Παρέμβαση βρετανικών δυνάμεων

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί απευθύνθηκαν σε κοντινό απόσπασμα βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίοι προσφέρθηκαν να τους μεταφέρουν με στρατιωτικό αεροσκάφος A400M Atlas της RAF.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιείται τόσο για στρατηγικές όσο και για τακτικές αερομεταφορές και πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις μεταξύ της Κύπρου και της κουρδικής περιοχής του Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων υποστήριξης στην περιοχή.

Η ομάδα των Αμερικανών μεταφέρθηκε τελικά σε βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο.





‘They then felt they had been abandoned twice.’



GB News National Reporter Charlie Peters exclusively reveals American diplomats who were left in Iran have been airlifted to Cyprus by British forces.



📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/D5lUZgVJGI — GB News (@GBNEWS) March 13, 2026

«Εγκαταλελειμμένοι δύο φορές»

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας στη Μέση Ανατολή που επικαλείται το δημοσίευμα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι, θεωρώντας ότι είχαν «εγκαταλειφθεί δύο φορές».

Όπως αναφέρεται, ακόμη και μετά την άφιξή τους στη βρετανική βάση στην Κύπρο, δεν υπήρχε άμεσο σχέδιο για τη μεταφορά τους σε άλλη τοποθεσία.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις drones και πυραύλων να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με την κλιμάκωση των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το Ιράν και την αυξημένη κινητικότητα στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.



