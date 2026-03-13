Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από drone στο βόρειο Ομάν, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης του σουλτανάτου, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στις χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του.

«Δύο drones συνετρίβησαν στο κυβερνείο Σόχαρ. Ένα από αυτά έπεσε στη βιομηχανική ζώνη αλ Αουάχι προκαλώντας τον θάνατο δύο αλλοδαπών εργαζόμενων και τον τραυματισμό πολλών άλλων ανθρώπων. Το δεύτερο συνετρίβη σε ανοικτό χώρο χωρίς να προκαλέσει θύματα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν επικαλούμενο πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε «εχθρικό drone» που κατευθυνόταν προς τη διπλωματική συνοικία του Ριάντ.

Επίσης σημείωσε ότι κατέστρεψε πέντε drones στην περιοχή Ρουμπ αλ Χάλι και την αλ Χαρζ όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Εξάλλου κτίριο στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επλήγη από συντρίμμια που προκλήθηκαν από την αναχαίτιση βλήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης.

«Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια που προήλθαν από επιτυχημένα αναχαίτιση προκάλεσαν ένα ήσσονος σημασίας περιστατικό στην πρόσοψη κτιρίου στο κέντρο του Ντουμπάι», επεσήμαναν στο Χ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η αντιαεροπορική άμυνα των Εμιράτων έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 1.500 ιρανικά drones και σχεδόν 300 πυραύλους από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Χθες, Πέμπτη, ένα drone έπεσε κοντά στην οικονομική συνοικία του Ντουμπάι.

Το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε οικονομικά κέντρα στην περιοχή του Κόλπου, γεγονός που έχει ωθήσει κάποιες εταιρείες να απομακρύνουν το προσωπικό τους από την περιοχή, την ώρα που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και οι άλλες χώρες της περιοχής του Κόλπου, βρίσκονται υπό συνεχή ιρανικά πυρά.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος, όπως και το λιμάνι της πόλης και το τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα με τις πολυτελείς του κατοικίες και το ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Άραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP