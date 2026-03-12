Τουλάχιστον έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε στρατιωτική βάση στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Η επίθεση στόχευσε κοινή βάση που χρησιμοποιούν η Γαλλία και οι Πεσμεργκά, οι ένοπλες δυνάμεις της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, στην περιοχή Μαχμούρ, νοτιοδυτικά της πόλης Ερμπίλ, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ομέτ Κοσνάου.

Πηγή ασφαλείας που έχει γνώση του περιστατικού επιβεβαίωσε το συμβάν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Νωρίτερα, άλλη πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει στο Sky News ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones σε στρατιωτική εγκατάσταση που βρίσκεται εντός του Διεθνούς Αεροδρομίου Ερμπίλ, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.





Iraqi sources claim a French helicopter caught fire after being struck by suicide drones in Erbil. https://t.co/taW3m8gyuo — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026