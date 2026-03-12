Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Καρίς που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο Μεσόγειο, αποτελούν πλέον πιθανούς στόχους.

Ο στρατηγός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τα δύο αυτά ενεργειακά πεδία, «μαζί με δεκάδες άλλους νέους στόχους», βρίσκονται εντός του πεδίου επιχειρήσεων των ιρανικών δυνάμεων.

«Με κάθε επιπλέον λάθος του εχθρού θα ανοίγουν εναντίον του και άλλα μέτωπα», πρόσθεσε.



